Elazığ’da kırmızı ışık ihlali yapan Tofaş otomobil, önce 2 araca ardından da yön levhasına çarptı. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı 23 EL 039 plakalı Tofaş marka araç, önce 23 BT 821 ve 23 ACF 075 plakalı araçlara sonra da yön levhasına çarparak durabildi. Kazada araçlarda bulunan A.O.B., F.B. ve B.G. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. F.B.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, araçlar çekici yardımı ile bulundukları yerden alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.