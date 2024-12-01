Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Kıraç Mahallesi’nde üstyapı ve yol düzenleme çalışmalarına hız verdi. Şantiye alanına dönen mahallede, yolların temel serimi titizlikle devam ederken, Belediye yetkilileri bu çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirtti.Battalgazi Belediyesi, Hatunsuyu Kıraç Mahallesi’nde yıllardır süregelen üstyapı ve yol sorunlarını çözmek için kapsamlı bir çalışma başlattı. Mahalledeki su şebekesinin tamamen yenilenmesinin ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yolların düzenlenmesi ve mahalledeki çamur ve toz çilesine son vermek için 22 kamyon, 2 kepçe ve 30 kişilik bir ekiple sahaya indi. Mahalle sakinleri, yürütülen çalışmaları memnuniyetle karşılarken, mahalle muhtarı Aziz Arpacık ve vatandaşlardan Alaattin Keleş yapılan hizmetlere ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştı."Başkanımız sözünü tuttu"Kıraç Mahallesi Muhtarı Aziz Arpacık, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’a teşekkür ederek, "Öncelikle, mahallemizde yapılan bu hizmetler için Sayın Başkanımıza ve ekibine minnettarız. Yıllardır mahallemizin en büyük sorunu olan çamur ve toz çilesi sona eriyor. MASKİ’nin gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarıyla su şebekemiz tamamen yenilenmişti. Şimdi de Battalgazi Belediyemiz yollarımızı düzenleyerek bizleri büyük bir yükten kurtardı. Emeği geçen herkese mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi."Mahallemiz daha yaşanabilir hale geliyor"Mahalle sakinlerinden Alaattin Keleş ise yapılan çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "2000 yılından beri bu mahallede yaşıyorum. Uzun yıllar toz ve çamurla mücadele ettik. Altyapı çalışmalarından sonra üstyapı hizmeti bekliyorduk. Bugün yollarımıza mucur dökülüyor ve asfaltlama çalışmaları başlıyor. Battalgazi Belediye Başkanımız Bayram Taşkın’a ve emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Bu çalışmalar sayesinde mahallemiz artık daha yaşanabilir bir yer haline geliyor" ifadelerine yer verdi.Battalgazi’de hizmet seferberliğiBattalgazi Belediyesi’nin Kıraç Mahallesi’nde yürüttüğü çalışmalar, mahalle sakinleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Altyapı ve üstyapı sorunlarının çözülmesiyle bölge halkının yaşam kalitesinin artması hedeflenirken, belediye yetkilileri çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’ın liderliğindeki hizmet seferberliği, ilçe genelinde modern ve yaşanabilir mahalleler inşa etme hedefiyle devam ediyor.