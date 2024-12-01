Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan ‘Umutlar solmasın’ oyununda sahne alan doktor ve öğretmenler çocukları madde bağımlılığına karşı tiyatro ile uyardı.Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi Tiyatro Topluluğu, tiyatroseverleri anlamlı bir etkinlikle buluşturdu. Siyam Pektaş’ın yazdığı ve Ömer Konakçı’nın yönettiği ‘Umutlar Solmasın’ adlı tek perdelik oyun, Malatya Kongre Kültür Merkezi’nde sahnelendi.Aralarında doktor ve öğretmenlerinde yer aldığı Tiyatro kursiyerleri tarafından hazırlanan gösteri, yaşamın zorluklarına karşı umut ve dayanışmanın gücünü vurguladı. Oyunda özellikle çocuk yaşlara kadar inen madde kullanımına dikkat çekerek bu yönde uyarıcı mesajlar öne çıktı.Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi Müdürü Veysel Güler, kursiyerlerin ilk performans gösterisi olduğunu belirterek son yıllarda birçok zorluk yaşayan Malatya’da bu tür etkinliklerin önemine değindi. Özellikle son yaşanan 6 Şubat depremleri sonrası yaşanan aile için iletişim ve insanların bir birini anlama zorluğuna dikkat çekme adına böylesine bir oyun sahnelendiğini belirten Güler, “Toplumun farklı meslek guruplarından öğretmen, sağlıkçılar da kursa katıldı, görev aldı. Başarılı bir performans hazırladılar. İzleyenlere aile içi iletişime dikkat çekmek adına hazırlanan bu oyunu başarılı bir çalışma oldu” dedi.İlk kez bir tiyatroda sahne aldığını belirten Psikiyatri doktoru İrem Koç ise Malatya için güzel şeyler olsun istediklerini belirterek, “İnsan sahnede kendini çok faklı hissediyor. 4 aylık bir tiyatro eğitimi geçirdik. Bugünde buradayız, güzel bir şeye sebep olmak istedik. Özellikle madde bağımlığı hakkında farkındalık oluşturmak istiyoruz. Ben bir çocuk psikiyatristiyim. Çocuklarda bile risk var. Bu riski gördükten sonra bu oyunu oynamak çok daha iyi hissediyor beni” diye konuştu.Psikiyatri asistanı Furkan Metin Topur’da 4 yıldır Malatya’da görev yaptığını belirterek, sosyal medya üzerinde gördüğü kursa katılarak tiyatroya başladığını belirterek bu durumun kendisi için de iyi olduğunu söyledi.Tiyatronun bir diğer oyuncusu olan öğretmen Kübra Özdemir’de daha önce de tiyatro da rol aldığını belirterek, bu sefer de keyifli ve verimli bir sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.