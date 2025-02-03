Kent Müzesi, 3 ayda 50 bin ziyaretçiyi ağırladı Elazığ’da, ‘Müzeler Şehri Elazığ’ Projesi kapsamında hayata geçirilen Kent Müzesi, 3 ayda yaklaşık 50 bin vatandaşı ağırladı. 03-02-2025 10:18 Güncelleme : 03-02-2025 11:32 YORUMLAR Website Adınız * E-Posta Adresiniz * Yorumunuz * KÜLTÜR - SANAT Muş’ta sanat sergisi düzenlendi Gazeteci yazar İltaş, "Haydar Baba" kitabının tanıtımını yaptı Serdar Tuncer, Battalgazi’de gönüllere dokundu Muş’ta öğrenciler için kültür gezisi düzenlendi Kar’s safari fotoğraf yarışması başlıyor Çok Okunanlar 1 Çocuklar tatilin son gününde Hazarbaba’da doyasıya eğlendi 2 Ara tatilde, tatil yerine okullarının tadilatını yapıyorlar 3 Battalgazi’de rezerv alanlar yükseliyor 4 İş yeri önündeki dolabı çaldı, o anlar kamerada 5 Başkalespor, Bostaniçispor maçında gol yağmuru