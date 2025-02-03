Asrın felaketinin 2. yıl dönümünde Malatyalı depremzedeler yapılan yeni konutlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Depremde evini kaybeden Ali Yiğit de yeni evine kavuşurken deprem bölgesinden biran olsun elini çekmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minnettar olduklarını söyledi.6 Şubat 2023’de yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde en fazla yıkımın yaşandığı ikinci il olan Malatya’da TOKİ konutları hızla yükselirken şu ana kadar 16 bin 48 konut ve 3 bin 703 kırsal köy konutu tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. 2025 yılı sonuna kadar 68 bin 706 konut ve 10 bin 714 işyeri olmak üzere toplamda 79 bin 420 konut ve iş yerinin teslim edileceği Malatya’da şehrin her köşesi adeta birer şantiyeye dönüşmüş durumda."Allah bir daha o günleri göstermesin"Geçtiğimiz aylarda yapılan kura çekimlerinde yeni yuvasına kavuşan isimlerden biri olan Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit, anahtarını teslim aldığı evini ilk kez görmenin mutluluğunu yaşadı. 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan evlerinin yıkılmasından sonra zorlu bir süreçten geçtiklerini anlatan Ali Yiğit, "Allah bir daha o günleri göstermesin. Bizler o gün şehrimizin bir daha nasıl toparlanacağını hayal dahi bile demiyorduk. Devletimiz hemen TOKİ evlerine başladı. Şehrin değişik alanlarında rezerv alanlarında, hummalı bir çalışma başladı, şantiyeye döndü her yer" dedi."Böyle bir ev yapılacağını hayal bile edemiyorduk"Kura çekiminde kendisine Yeşilyurt ilçesinde bulunan İkizce bölgesindeki TOKİ konutlarından çıktığını belirten Yiğit, anahtarını aldığı evinin kapısını ilk kez açarak duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Evlerin çok güzel ve kaliteli malzemelerden yapıldığını söyleyen Yiğit, "Böyle bir ev yapılacağını hayal bile edemiyorduk. Kısa bir zaman sürede evlerimize kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Buralar yeni birer alt merkez olarak şehre artı değer katacaktır" ifadelerine yer verdi."Cumhurbaşkanımızın önderliğinde deprem bölgesi hızla ayağa kalkıyor"Buradaki konutların yükseldiğini görmenin devletin ne kadar güçlü bir devlet olduğunu kendilerine hissettirdiğini de söyleyen Ali Yiğit, "Cumhurbaşkanımız geçen ay Malatya’mıza gelerek 201 bininci evin anahtarlarını teslim etti. 2 yıl gibi bir sürede bu kadar çok evin teslim edilmesi ne kadar büyük bir devlet olduğumuzun göstergesi. Yetkililerimizin de dediği gibi 2025 yılı sonu itibariyle tüm depremzedelerin evleri teslim edilecek. Bizlerin devletimize, hükümetimize güveni tam. Depremin ardından bu şekilde evlerin yapılacağını hayal dahi edemezken bugün Cumhurbaşkanımızın önderliğinde deprem bölgesinin hızla ayağa kalktığını görüyoruz. Yine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a da teşekkür ediyorum. Deprem bölgesinden biran olsun ayrılmadı. Bizleri asla yalnız hissettirmediler" diye konuştuMuhtar Ali Yiğit de Malatya Valisi Seddar Yavuz’a da ayrıca teşekkür ederek kentin hızla ayağa kalkmasında büyük emekleri olduğunu söyledi.