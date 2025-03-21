Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Başkan Tanfer, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Birlik ve beraberliğin simgesi olan Nevruz Bayramı, içerdiği güçlü anlamlarla milletimizin sevgi, barış ve kardeşlik duyguları içinde kutladığı bir gündür. Nevruz’u bolluk ve bereketi müjdeleyen sımsıcak günlerin bir başlangıcı kabul ederek, gelecek aydınlık günlerimizi bu umutla karşılamamız gerekmektedir. Yeniden doğuşun, dirilişin, uyanışın, huzur ve esenliğin kutlu bayramı Nevruz; ülkemize ve tüm dünyaya mutluluk, huzur, barış ve kardeşlik getirsin. Erzurum Kent Konseyi Kurulu olarak, bu duygu ve düşüncelerle başta Erzurumlu hemşehrilerimiz olmak üzere milletimizin Nevruz Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor; sıkıntılardan uzak, omuz omuza, kol kola, milletçe huzur içinde yaşayacağımız günler diliyorum."