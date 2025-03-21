Kurtuluş Savaşı dönemlerinde yaşayan ve kahramanlıkları ile anılan Oltu Şura Hükümeti’nin kurucusu Yusuf Ziya Bey kabri başında anıldı.Erzurum’un Oltu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Oltu Can Kurtaran Mezarlığı’nda bulunan, Oltu ve bölgesine önderlik yapmış, Oltu Şura Hükümetinin kurucusu Yusuf Ziya Bey’in mezarı başında bir anma töreni düzenlendi.Törene Oltu Kaymakamı, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, protokol üyeleri ve Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı. Yoğun kar yağışı altında düzenlenen törende, katılımcılar Yusuf Ziya Bey’in mezarına karanfil bırakarak saygılarını sundular. Oltu İlçe Müftüsü Veysel Çelebi tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi. Törenin sonunda katılımcılar mezarlıktan ayrıldılar.Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi yaptığı konuşmada, "Bugün Oltu’da yaşıyor olmamızın en büyük nedenlerinden biri, Oltu’nun Kurtuluşu’nda önemli görev almış, genç yaşına rağmen büyük riskler alarak hayatlarını ortaya koymuş kahramanların mücadelesidir. Bugün, Oltu’nun Kurtuluşu’nun 107. yılını kutladığımız bu anlamlı günde, büyük fedakarlıklar sergileyen Yusuf Ziya Bey’in mezarındayız. Allah gani gani rahmet eylesin, Allah onlardan razı olsun. İnşallah bizler de onların bıraktığı güzel memleket için güzel hizmetler yapabilmeyi nasip eder. Oltu’muzun Kurtuluşu kutlu olsun. Ancak, artık kurtuluşları değil, Allah nasip ederse, devletimizin bütün prangalarını koparıp attığı, büyük bir Türkiye Cumhuriyeti’ne doğru ilerliyoruz. Allah hepsinden razı olsun, bizlere de hayırlı hizmetler nasip etsin" dedi.Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Nisanur Altun ise, "Bugün, Kurtuluş Savaşı’nda önemli bir rolü olan, aynı zamanda Oltu’nun kurucularından olan Yusuf Ziya Bey’in mezarını ziyaret ettik, karanfil koyduk ve dualarımızı ettik. Keşke kendisini bizzat tanıyabilseydik. Allah rahmet eylesin" şeklinde duygularını ifade etti. Törenin ardından katılımcılar, Oltu’nun kurtuluşu için büyük fedakarlıklar gösteren kahramanları anarak, Oltu’nun aydınlık geleceği için dua ettiler.Yusuf Ziya Bey kimdir?1881 yılında Oltu’da doğdu. Babası Oltu’nun ileri gelenlerinden Haşim oğlu Tahir Bey’dir. Tahir Bey, Oltu Belediye Başkanlığında bulunmuştur. Dedesi Haşim Bey, 1853 Kırım Savaşı mücahitlerinden olup bu savaşta şehit olmuştur.Yusuf Ziya Bey, ilkokulu Oltu’daki Rus Okulunda tamamladı. (O tarihte Oltu, Rus işgalindeydi.) Dini bilgileri Narman’da, Oflu Müderris Mahmut Efendi’den tahsil etti. Rusça ve Ermenice biliyordu. Gençlik yıllarında Ruslara ücretli jandarma yazıldı. Ancak ahaliye yapılan baskılar nedeniyle istifa etti. Yusuf Ziya Bey, 1917 yılında Oltuluların görevlendirmesiyle Kars Temyiz Mahkemesi üyeliğinde dokuz ay görev yaptı. Dönüşünde Oltu İslâm Komitesi kurucuları arasında yer aldı. Rus ve Ermenilere karşı, halktan bir tabur milis kuvvet oluşturarak Oltu’yu müdafaa etti. Şehrin Ermenilerden temizlenmesinde büyük rol oynadı. Türk ordusu 25 Mart 1918’de Oltu’ya girdiği zaman, 5. Kafkas Tümeni Komutanı Yarbay Mürsel Bey, Yusuf Ziya Bey’i 1200 kuruş maaşla Oltu Kaymakamlığı’na tayin etti. 1918 Ağustos’unda Elviye-i Selase temsilcileri ile birlikte Sultan Vahdettin’in tahta çıkışının yıldönümü törenleri için İstanbul’a gitti. Hizmetlerinden ötürü padişah tarafından Yece Mecidiye nişanıyla ödüllendirildi. Mondros Mütarekesi’nden sonra Ermenileri Oltu’ya sokmamak için mücadele etti. Bu arada Oltu Malmüdürlüğü görevinde de bulundu. Kars’ta kurulan Cenubigarbi Kafkas Hükümeti sırasında Oltu Şûra Şubesi yönetiminde görev aldı. Bu hükümetin İngilizler tarafından dağıtılmasından sonra, Oltu ve çevresini bağımsız olarak tam bir yıl yöneten Oltu İslâm Şura Hükümeti’nin başkanlığını yaptı. 17 Mayıs 1920’de, Oltu Türkiye’ye katılınca, TBMM hükümeti Yusuf Ziya Bey’i, Oltu Mutasarraflığına atadı. Bu görevinden 1921’de ayrılan Yusuf Ziya Bey, 14 Temmuz 1928’de Oltu’da vefat etti.