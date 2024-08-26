Erzurum Kent Konseyi Gençlik Merkezi Öğrencileri tarafından Tarihi Erzurum Kalesi’nde’ Erzurum’un Yüzleri’ kara kalem sergisi, Geleneksel Okçuluk Atışları ilgi gördü.Melek Uygun Kara’nın çalışmasında Kazım Karabekir Paşa, İlhami Çiçek, Hüseyin Altın, ’Alvarlı Efe’ Muhammet Lufi, Şair Nefi, İbrahim Erkal, Arif Sağ’ın kara kalem sergi açılışına Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Gençlik Meclisi Başkanı Emirhan Keleş, Kent Konseyi’nin yürütme kurulu üyeleri katıldı.Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Kent Konseyleri’nin kuruluş aşamasında sivil toplum örgütlerini bir araya getirmek olduğunu ifade ederek, ’Öncelikle başta Kent Konseyimize desteklerini esirgemeyerek destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’e ekibine, Ata Sporumuz olan okçulukla ilgili, kara kalem çalışması yaparak bu kadim şehirde iz bırakarak değerlerimizi yaşatmak adına bu güzel organizasyonu gerçekleştiren Gençlik Merkezimizin kıymetli Başkanı Emirhan Keleş’e, kıymetli öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Kent Konseyi olarak bu tür organizasyonları her zaman destekliyoruz. Spora ve sanata önem veriyoruz. Emeği geçenleri yürekten kutluyorum. Okçuluk sporuna gönül veren hemşerilerimiz için büyük bir fırsat, inşallah bizlerde bundan böyle vakit buldukça Ata Sporumuzu yaşatarak ok atacağız. Zamanla birlikte tabi ki isabet ettirme yeteneğimizi de geliştireceğiz. Öğrenci kardeşlerimi tebrik ediyor, bundan sonraki, çalışmalarında üstün başarılar diliyorum’ dedi.