Hüseyin Tanfer Başkanlığında Erzurum Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, Erzurum Bölge Adliye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül’e nezaket ziyaretinde bulundu.Ziyarette Erzurum Kent Konseyi’nin çalışmaları hakkında bilgiler veren Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, "Önceliğimiz şehrimizin kültürel ve yöresel zenginliklerinin tanıtımı noktasında çalışmalar yapmak. Daha sonra geleceğimiz olan çocuklarımız ile ilgili kötü alışkanlıklar ve çevresel etkilerden dolayı yaşanan problemlerin çözümü noktasın kurumlar ve ailelerin işbirliği ile yapacağımız çalışmalarımız olacak. Kadim Şehrimiz Erzurum’u tanıtımı noktasında kurumlar ile yapılacak çalışmalarımıza önem veriyoruz. Bölge Adliye Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Ünal Bingül’e hayırlı olsun dileklerimizle şükranlarımızı sunuyor, başarılar diliyoruz.’’ dedi.Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun ziyaretinden memnuniyet duyduğunu, ifade eden Bölge Adliye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, hakim ve savcılık mesleklerinin en kutsal görevlerden biri olduğunu ve yargı mensubunun sadece adaletin tecellisi için vazifesini yaptığını belirterek, "Ülkemizin her ilinde görev yaparken güzel işler yapmak amacındayız. Erzurum’un gelişimi ve eğitim programları çerçevesinde her kademe emek veren Kent Konseyi’nin kıymetli kurul üyelerine yapacağınız çalışmalarda üstün başarılar diliyorum." dedi.