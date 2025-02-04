İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğr. Gör. Levent İskenderoğlu’nun kişisel sergisi "Mağara 2.0", Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.Açılışa, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Göğebakan, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.Açılışta, Prof. Dr. Akpolat sergideki eserler hakkında bilgi aldı ve yapay zekâ ile oluşturulan video artlar ve kısa belgeselleri izledi. Sergiyi büyük bir ilgiyle gezdikten sonra, İskenderoğlu’nu verdiği emeklerden dolayı tebrik etti.‘Mağara 2.0’ Sergisinin KonseptiSerginin içeriği, İskenderoğlu’nun doktora tezine dayanan "Çizginin Algoritması ve Levent Vadisi Mağaralarında Güncel Sanata Yönelik Sezgisel Algoritmalar Mağara 2.0" başlıklı çalışmasından oluşuyor. Sergide, Levent Vadisi’nde 70 bin yıl öncesine ait sanat izlerinin, günümüz sanat anlayışıyla nasıl yorumlanabileceği üzerine çeşitli görsel deneyler yer alıyor.Serginin amacı hakkında bilgiler aktaran İskenderoğlu ise "Levent Vadisi Mağaraları, Paleolitik Çağ zamanlarına en yakın ortamı sunduğu için bu bölgeyi çalışma alanı olarak seçtik. Burada, tarih öncesi çağlardaki sanatçılarla empati kurmak ve onların sanatsal düşünce biçimlerini günümüz imkanlarıyla keşfetmek istedik." dediİskenderoğlu, serginin bir diğer önemli özelliği olarak, demir küp heykelinin sanatın değişmeyen özünü simgelediğini belirtti. Ayrıca, izleyicilerin sergiye dair daha fazla bilgiye ulaşabilmesi için kare kodlar kullanılarak, YouTube videolarına erişim sağlandı.Mağara taşlarına yapılan resimler, enstalasyonlar, çizimler, heykeller ve video art eserleri yer aldığı sergi 31 Ocak’a kadar ziyaret edilebilecek.