Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, İsmail Haniye’nin, İran’ın başkenti Tahran’da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda hayatını kaybederek şehit düşen Haniye’nin Filistin davasına verdiği mücadelenin nesillere örnek bir kişilik olduğunu belirtti.’Başkan Tanfer, yayımladığı mesajında şunları kaydetti; “Filistin davasının siyasi lideri, ailesinden onlarca şehit vermiş Sayın İsmail Haniye, insanlık düşmanı katil İsrail’in alçak saldırısıyla şehit edilmesi derinden üzmüştür. Yıllardır gövdesini koyarak mücadele veren İsmail Haniye, Filistin davasının siyasi lideri, ailesinden onlarca şehit vermiş mütevazi kişilik, ne yazık ki Sayın İsmail Haniye kardeşimiz, insanlık düşmanı, katliamcı Siyonist İsrail yönetiminin alçakça saldırısıyla şehit düşmüştür.Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum, makamı ali, mekanı cennet olsun. İnandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi öldü. İşte bu yürekler asla yenilmeyecek. Çünkü; "Allah iyi insanların yardımcısıdır..." Vatanı için toprakları için evlatlarını torunlarını şehit verdi. İsmail Haniye hak yolunda şehit düştü. Haniye’nin Filistin davasına adadığı ömür, verdiği mücadele nesillere örnek oldu. Filistin’in zaferi, adaletin ve insan onurunun zaferi olacaktır. Çocuklarının ve torunlarının şehadetinin ardından gösterdiği vakur duruşu ve sarsılmaz inancı karşısında Rabbim onu da şehitlikle mükafatlandırdı. Soykırımda hayatlarını kaybeden bütün Filistinli şehit kardeşlerimize, Sayın İsmail Haniye’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, Filistin halkına başsağlığı diliyorum.”