Muş’ta etkili olan kar yağışının ardından toplanan çocuklar, kendi yaptıkları kızaklarla kendi imkânları ile hazırladıkları pistte kaymanın tadını çıkardı.Muş’ta kırsal kesimde etkili olan kar yağışının keyfini çocuklar çıkardı. Çocuklar, kendilerine has yöntemlerle yaptıkları kızaklarla karın keyfini çıkarıyor. Köyün yan tarafındaki dik yamacı kayak pisti haline getiren çocuklar renkli görüntü oluşturdu. Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar, bu yıl az yağan karın keyfini çıkardı. Karın yağmasını fırsat bilerek el yapımı kızağıyla kayan çocuklardan Hamza Uslu, “Okulların tatil olması bizim için fırsat oldu. Babamın yaptığı kızak ile burada kayıyorum. Kar yağışı ile birlikte çok sevindik o sevinç ile kaymaya geldik” şeklinde konuştu.Kendi hazırladıkları pistte kaymanın keyfini çıkaran çocuklardan Muhammed Yusuf Uslu, “Dün gece baktım kar yağıyor. O heyecanla uyudum. Sabah erken kalkarak kahvaltımı yaptım ve buraya kaymaya geldim. Arkadaşlarımızla çok eğledik. Kaymanın tadını çıkardık” ifadelerini kullandı.Tatilin keyfini çıkardıklarını söyleyen Ömer Uslu, “Burada kendimiz bir pist yaptık ve dolayasıya eğlendik. Kendi el yapımı kızaklarla burada kayıyoruz. Burada yaptığımız rampalardan uçarak kayıyoruz. Kendi yaptığımız pistlerde kayıyoruz” diye konuştu.Kızakları kendi el becerileri ile yaptıklarını söyleyen çocuklardan Yusuf Uslu, kar yağışından dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Sabah karın yağdığını gördüm, kuzenimle kaymaya geldik. Diğer arkadaşlar da bizi görüp geldiler. Bu pisti kendimiz yapıyoruz ve kaya kaya pist buz oluyor. Kızaklarımızı da kendi imkânlarımızla yapıyoruz. Bazen kızağı olmayanlar da geliyor onları kırmayıp geri göndermiyoruz kendi kızağımıza bindirip kaydırıyoruz. 15 tatilimizi karda eğlenerek geçiriyoruz. Burası çok güzel” dedi.