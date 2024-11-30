Erzincan’ın Kemah ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından güneşin açmasıyla birlikte doğa adeta bir kartpostala dönüştü.Bembeyaz örtüyle kaplanan yerler ve masmavi gökyüzü, kışın güzelliklerini gözler önüne serdi. Kemah ilçesi adeta beyaz gelinlik giymiş gibi muazzam bir görsel şölen sundu. Kemahlı Yasin Taşkın, kar yağışının ardından doğanın uyandığını belirterek, "Yerler bembeyaz, gök ise masmavi oldu. Bu manzara gerçekten görülmeye değer. Herkesi Kemah’a davet ediyorum. Kışın bu güzelliklerini kaçırmasınlar" dedi.Kemah’taki kartpostallık manzara, kış mevsiminin büyüleyici havasını yansıtarak bölgeye gelenleri mest etti.