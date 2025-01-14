Kemah izci ekibi Erzincan’ı gezdi

Türkiye İzcilik Federasyonu Diyanet Erzincan izci liderleri ve izcileri, Kemah ilçesinden gelen izci ekibini Erzincan’da misafir etti. Hafız Mehmet Aydın Gençlik Merkezi’nde yapılan kahvaltı ve ders sonrası, izciler Erzincan’da geziye çıktı. Ergan Dağı, Terzibaba Hazretleri Türbesi ve Terzibaba Camii ziyaret eden izciler ardından Kemah ilçesine uğurladı.