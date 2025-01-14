Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Üzümlü İlçe Emniyet Amirliği personelince Erzincan genelinde "Suçun Önlenmesi, Faillerin Tespiti, Şüphelilerin Yakalanması ve Suç Unsurlarının Ele Geçirilmesi" amacı ile yapılan çalışmalarda; N.Ö., İ.A., E.Ö., A.T, B.M., C.T., M.T. ve İ.A. isimli 8 şahsın ikametinde yapılan aramada; 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız mavzer tüfek, 2 adet ruhsatsız tüfek, 6 adet tabancalara ait şarjör, 205 adet tabancalara ait fişek, 33 adet tüfeklere ait kartuş, 81 adet uzun namlulu silahlara ait fişek, 1 adet AK-47 ele geçirildi.N.Ö., İ.A. ve İ.A. isimli şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken M.T. ve C.T isimli şahıslar hakkında tahkikat adli makamlarca devam ediyor.