Tunceli’de bir sokak köpeği ile kedinin dostluğu insanların içini ısıtıyor.Kedi ve köpek iki azılı düşman olarak bilinir ancak Tunceli’nin Pülümür ilçesinde bu yargıyı yok edecek bir manzara yaşanıyor. İlçe merkezinde sokak köpeği ile kedinin dostluğunu görenler gözlerine inanamıyor. Üstelik bu manzara neredeyse her gün yaşanıyor. Sevimli kedi, sokakta uyuyan köpeğin yanına sokularak ondan şefkat beklerken köpek de onun bu isteğini karşılıksız bırakmıyor.Çoğu zaman birlikte uyuyan ikilinin bu dostluğuna zaman zaman başka kediler de dahil oluyor.