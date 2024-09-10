Bingöl’de okul servisleri polis ekipleri tarafından denetlendi.Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan açıklamada, “ Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince; ilimizde bulunan tüm okul servisleri ve servis güzergahlarında 09.09.2024 günü saat 07.00 itibariyle başlayan denetimlerimiz okulların açılmasıyla hız kazanmıştır. Ekiplerimiz birden fazla tüm okul servis araçlarında denetleme yapmış olup, tüm öğrenci servislerini; servis aracı muayene ve bakım kontrolü, araç içi kamera ve sensörler kontrolü, servis araç sürücü denetimi, gerekli belgeler kontrolü, trafik kuralları denetimi, servis şoförlerinin davranışları, öğrencilerle iletişim ve disiplin ve düzen, servis güzergah denetimi; güzergah izin belgesi ve duraklarda güvenlik kontrolü servis araç içinde düzen ve hijyen ve koltuk sayısı ve fazla yolcu sayısı kontrolü konularında denetlemişlerdir. İlimizde öğrenci taşımacılığı yapan servislerde eğitim öğrenimin başlamasıyla birlikte hızlanan denetimlerimiz okulun ilk günü okul giriş ve çıkışlarında devam edecektir” denildi.