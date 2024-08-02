Malatya’nın Darende ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan yaya, hava ambulansı ile Malatya’ya sevk edildi.Olay, Darende ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, İlhan Darendelioğlu Caddesi’nde bir motosiklet yaya olarak ilerleyen E.K.’ya (64) çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yola savrulan adam ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Darende Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından hava ambulansı ile Malatya Eğitim Araştırma ve Hastanesine sevk edildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.