Van’ın Edremit ilçesinde çatıda boya yaparken elektrik akımına kapılan şahıs yarayandı.Alınan bilgilere göre olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yeni Mahalle’de meydana geldi. Çatıda boya yapan şahıs, metal fırça sapının elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılarak çatıda mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracının merdiveniyle aşağı indirilen şahıs, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.