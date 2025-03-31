Bitlis’in Adilcevaz İlçe Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla Adilcevaz Onkoloji Devlet Hastanesini ziyaret ederek sağlık personelinin ve yatan hastaların bayramını kutladı.Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Adilcevaz Onkoloji Devlet Hastanesini ziyaret edip sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek özverili ve fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve hastane personelinin Ramazan Bayramı’nı kutladı. Ardından hastanede tedavisi süren hastaları da ziyaret eden Kaymakam Özçelik geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, Ramazan Bayramlarını kutladı.Kaymakam Özçelik’e ziyaretleri sırasında Belediye Başkanı Sayın Abdullah Akbaba, İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Çokyaman ve kurum müdürleri eşlik etti.