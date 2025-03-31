Bitlis’in Adilcevaz İlçe Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Ziyarette Emniyet Müdürü Attila Kuşçu ve polis memurlarıyla bir araya gelen Kaymakam Özçelik halkın huzur ve güvenliği için fedakârca görev yapan emniyet teşkilatına teşekkür ederek bayramlarını tebrik etti. Daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret eden Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, İlçe Jandarma Komutanı Murat Kalafat ve askerleri personel tarafından karşılandı ve gece gündüz demeden ülkenin huzuru için fedakarca görev yapan jandarma personelin Ramazan Bayramı’nı kutladı.Kaymakam Özçelik’e ziyaretleri sırasında Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Çokyaman ve AK Parti İlçe Başkanı Yunus Yaralı da eşlik etti.