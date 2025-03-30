Ağrı’nın Tutak İlçesinde vatandaşlar Ramazan ayı boyunca tuttukları oruçların ardından bayramın huzur ve bereketini kutlamak için sabahın erken saatlerinden itibaren Tutak Merkez Camii’nde bir araya gelerek bayram namazını kıldı.Namaz sonrası Tutak İlçe Müftüsü Şahmurat Kaya Tarafından İsrail’in ağır saldırıları altında binlerce kişinin can verdiği Gazze için de dualar edildi. Kılınan Namaz ve dua sonrası Tutak ilçe Kaymakamı Erkan Adıbelli, Belediye Başkanı Fevzi Sayan, Tutak İlçe Müftüsü Şahmurat Kaya vatandaşlar ile bayramlaşarak camilerden ayrıldı.Ardından Tutak ilçe Kaymakamı Erkan Adıbelli, Belediye Başkanı Fevzi Sayan İlçe Emniyet Amirliği, Tutak İlçe Jandarma Komutanlığı ve Tutak Devlet Hastanesini ziyaret ederek görev başındaki personellerle bayramlaştılar.