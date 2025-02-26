Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kayısı üreticilerini, ağaçlardaki hastalık ve zararlılarla mücadelede ilkbahar dönemine yönelik uyardı. Müdürlük, kayısı ağaçlarında her yıl görülen hastalıkların ve zararlıların etkili bir şekilde kontrol altına alınması gerektiğini belirtti.Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada ilkbahar döneminde kayısı ağaçlarında sıkça karşılaşılan Yaprak Delen (çil), Bakteriyel Kanser ve Monilya (mumya) hastalıkları ile Tomurcuk Tırtılı zararlısına karşı müdahalenin pembe tomurcuk dönemiyle birlikte yapılması gerektiğinin kaydedildi.Yaprak Delen (Çil) Hastalığının, yaprak, meyve, tomurcuk ve genç dallarda yağ lekeleri ile başlayarak, kırmızımsı ve kahverenginde lekeler oluşturduğunun ifade edildiği açıklamada, hastalığın yüzde 20 ila 60 aralığında verim kaybına yol açtığı, Monilya (Mumya) Hastalığının ise çiçeklenme döneminde çiçekleri enfekte ederek ardından sürgün ve meyvelere yayılıp kuruma ve kanserleşmeye neden olduğu, nemli havaların ise hastalığın yayılmasına zemin hazırladığı belirtildi.Bakteriyel Kanser ve Zamklanma hastalığı ile tomurcuk tırtılı zararlısı hakkında da bilgilendirmelerin yapıldığı açıklamada, tomurcuklar kabarma dönemindeyken, zararlılar meyve tomurcuklarını delerek iç kısmında beslendiğine dikkat çekildi.İlkbaharda, hastalıklı tomurcuklar ve kanser yaraları bulunan dalların budanarak uzaklaştırılması gerektiği belirtilirken açıklamada, mumyalaşan meyvelerin de toplanıp yok edilmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca, sulama, gübreleme ve budama gibi uygulamaların doğru yapılması, ağacın güçlü gelişmesini sağlayarak hastalıkların etkisini azaltabileceği kaydedildi.Doğru zamanda ve dozda ilaçlama yapılmasının önemine vurgu yapan Müdürlük, Yaprak delen hastalığı için, sonbaharda ve ilkbaharda pembe tomurcuk döneminde yüzde birlik bordo bulamacı ile ilaçlama yapılması, monilya için, çiçeklenme başlangıcında ve tam çiçeklenmede organik fungusitler kullanılarak, bakteriyel kanser için de yine pembe tomurcuk döneminde yüzde birlik bordo bulamacı ile ilaçlama önerisinde bulunuldu.Meyvelerde çil hastalığının oluşmaması için kürkten sıyrılma dönemi sonrasında ilaçlama yapılmasına vurgu yapılan açıklamada, üreticilere, kayısıda ihracat sorunlarına yol açabilecek ilaç kalıntılarını önlemek amacıyla İl ve İlçe Müdürlüklerinden reçete alarak, ruhsatlı ilaçlarla mücadele etmeleri hatırlatıldı.