Elazığ’da yaralanan ve bitkin düşen yavru dağ keçisi, mahsur kaldığı kayalıklardan kurtarılmak istenirken korkarak suya atladı. Murat Nehri’nde bekleyen vatandaşlar tarafından keçi sudan çıkartılarak kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, yaralanan ve bitkin düşen yavru dağ keçisi, Palu ilçesi Aşağı Mahalle mevkiinde Murat Nehri kenarındaki kayalıklarda mahsur kaldı. Keçinin bulunduğu yerden çıkamadığını gören vatandaşlar, durumu polis ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ardından vatandaşların da katılımı ile kurtarma operasyonu planlandı. Ekipler yukarıda beklerken, Mahmut Meydanoğlu ve arkadaşı nehir üzerinden keçinin yanına yaklaştı. Yukarıdan inen ekiplerden korkarak suya atlayan keçi, Meydanoğlu tarafından yakalanarak sudan çıkartıldı. Yapılan ortak çalışma ile kurtarılan keçi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavisi yapılmak üzere koruma altına alındı.