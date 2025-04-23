Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi sakinleri, biriken sorunlarını köyü ziyaret eden Belediye Başkanı Adem Çelebi’ye tek tek anlattı, çözümleri beraber konuştular.Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi ve Ak Parti Oltu İlçe Başkanı Burtay Oğuz Yavuz ve Encümenlerle birlikte Ayvalı Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek mahallenin sorunlarını dinledi. Mahalle sakinleriyle yapılan görüşmede, bölgenin öncelikli ihtiyaçları masaya yatırıldı.Mahalle camisine imam hatip atanması, sağlık ocağına ebe görevlendirilmesi, orman içerisine giden yolun yapılması, mahalle içi yolların parke taşı ile döşenmesi ve mevcut derenin temizliği ile DSİ tarafından ıslah edilmesi gibi talepler dile getirildi. Ayrıca, mahalle içerisindeki köprüye korkuluk yapılması, yolların greyder ile düzenlenmesi, kanal çalışmaları ve internet altyapısının getirilmesi de vatandaşlar tarafından Başkan Çelebi’ye iletildi.Başkan Çelebi, mahallede yapılacak hizmetlerin aciliyet sırasına göre planlanarak hayata geçirileceğini belirtti. Halkla iç içe olmayı sürdüreceklerini ifade eden Başkan, Ayvalı Mahallesi’ne gerekli desteğin sağlanacağını vurguladı. Ayvalı mahallesi Muhtarı Yunus Ay "Sağolsun başkanımız köyümüze geldi. Ayvalı mahallemizde soru cevap şeklide istişarelerimiz oldu sorunları yerinde gördü güzel bir çalışmamız oldu vatandaşta çok memnun oldu herkes neyin nasıl yapılacağını öğrenmiş oldu, kendisine teşekkür ederim" dedi