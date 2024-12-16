Van’ın Çatak ilçesi kırsalında kayalık bölgede mahsur kalan 4 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Kaçit Mahallesi’nde Osman Cintan’a ait 4 keçi, saat 16.00 sıralarında otlarken kayalıklarda mahsur kaldı. Cintan, keçilerini mahsur kaldığı yerden indiremeyince Çatak İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi. Kayalıkların ortasında mahsur kalan 4 keçi, itfaiye ekipleri tarafından sepetli merdivenle bulundukları alandan tek tek alınarak sahibine teslim edildi. Keçilerine kavuşan Osman Cintan, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.