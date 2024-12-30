Kars’ta yılbaşında 840 polis ve bin 249 jandarma olmak üzere toplam bin 889 güvenlik gücü görev alacak.Kars Valiliği’nce vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamı içerisinde girmelerini temin etmek, genel güvenliğin ve asayişin muhafazası ile kamu düzenini sağlamak için bir takım önlemler alındı.Valilik vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmelerini temin etmek amacıyla genel güvenlik, asayiş ve trafik başta olmak üzere çeşitli tedbirleri aldığını duyurdu.Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Yılbaşı süresince halkımızın yoğun olarak bulunduğu caddeler, Harakani Havalimanı, Tren Garı, Otobüs Terminali, Park ve Meydanlar, Umuma Açık Eğlence Yerleri, Sarıkamış Kayak Merkezi, Ani Ören Yeri ve Çıldır Gölü başta olmak üzere ilimiz merkezi ve ilçelerinde İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 840 personel, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bin 249 personel görevlendirilmiştir” denildi.Açıklamada, “Bu tedbirlerin yanı sıra; 112 Acil Çağrı Merkezi, 159 KGM Yol Danışma hatlarını arayan vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirme, yardım ve kolaylık sağlanacaktır” ifadelerine yer verildi.