Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yeni yıla girerken, bin 497 personelle denetimlerini sıklaştırdı.Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşları yeni yıla huzur ve güven ortamı içerisinde girmelerini temin etmek, genel güvenliğin muhafazası ile kamu düzenini sağlamak amacıyla güvenlik tedbirleri arttırdı.İl Jandarma Komutanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Yılbaşında Trafik Jandarması tarafından şehirlerarası ve mahalle yollarında trafik denetimi artırılacak, alkol, hız, kış lastiği kullanımı ve emniyet kemeri denetimleri icra edilecek, sürücüler güvenli sürüş kuralları konusunda bilgilendirilecektir. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, yeni yılın huzur ve güven içinde karşılanması maksadıyla 30 Aralık 2024-01 Ocak 2025 tarihleri arasında sorumluluk bölgesinde belirlenen noktalarda bin 497 personelin katılımıyla emniyet ve asayiş hizmetlerine devam edecektir” denildi.