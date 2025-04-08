Kars’ta polisin 1 depoya düzenlendiği operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce kent merkezinde 1 depoya operasyon düzenlendi.Düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 2 parça halinde toplam 80,86 gram bonzai, 2 şişe içerisinde seyreltilmiş bonzai ham maddesi, 1 içerisinde bonzai kalıntısı bulunan tabaka, 3 şişe içerisinde uyuşturucu madde seyreltmek için kullanılan sıvı madde ve 1 spreylemede kullanılan şişe ele geçirilerek muhafaza altına alındı.Olayla ilgili olarak şüpheli E.A. (30) ve Ü.K. (25) gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.