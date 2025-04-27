Kars’ta halk arasında "deli bat bat" olarak bilinen otu yiyen 8 çocuk zehirlendi.Arazide kendiliğinden yetişen ve halk arasında "deli bat bat" olarak bilinen ottan yiyen 8 çocuk zehirlendi. Kars Harakani Devlet Hastanesi’nde tedavileri tamamlanan 6 çocuk taburcu edilirken, 1 çocuğun müşahede altında olduğu, diğerinin ise serviste tedavisinin sürdüğü belirtildi.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Aslı Sezal Çubukçu, "Deli bat bat otu ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesi’nde Kars, Ardahan, Erzurum ve Erzincan gibi illerde sıkça görülen endemik bir bitki türüdür. Bu bitki tüketildikten sonra hastalarımızda bazı zehirlenme bulguları olabilmektedir. Hastalarda vücutta sıcaklık, ağızda ve ciltte kuruluk, halüsinasyon görme, nöbet geçirme, taşikardi, kalp ritim bozukluğu gibi bulgular olabilmektedir. Bize başvuran 3 hastamızda halüsinasyon görme, 1 tanesinde nöbet geçirme, diğer hastalarımızda da vücutta sıcaklık ve ağızda kuruluk bulguları tespit ettik. Nöbet geçiren hastamızı serviste kontrol amaçlı tutuyoruz. Bu bitkilerin etkilerine karşı çocuklarımızı, özellikle ilkbahar döneminde dışarıda bu bitkileri tüketmemelerine karşı dikkatli olmaları konusunda ailelerini uyarıyoruz" dedi.Çocuk servisine kontrol amaçlı yatışı yapılan S.A.’nın (6) dedesi Şakir Aydın ise, "Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde oturuyoruz. Dün akşam haberimiz yoktu çocuk bitki yemiş, rahatsızlanınca hastaneye getirdik. Kontrol edildi, gözetim amaçlı tutuluyor. Durumu iyi" diye konuştu.