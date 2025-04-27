Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Ak Oğuz Kışlası’nda yapımı süren TOKİ konutlarını yerinde inceledi. Taşkın, çalışmaların mevcut hızla devam etmesi halinde, 865 konut ve 15 dükkanlık projenin Ekim ayı sonunda tamamlanabileceğini belirtti.Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Çamurlu Mahallesi’nde yer alan Ak Oğuz Kışlası içerisindeki TOKİ şantiyesini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Şantiye sahasındaki incelemeler sırasında, proje hakkında detaylı bilgileri Şantiye Şefi Ünal Akın aktardı. Başkan Taşkın, devam eden inşaat süreci ve konutların teslim takvimine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu."Malatya için el birliğiyle çalışıyoruz"İnceleme sırasında konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, bölgede birinci etap kapsamında 865 konut ve 15 dükkan inşaatının hızla sürdüğünü belirtti. Normal şartlarda firmanın iş bitirme süresinin yıl sonu olarak planlandığını ifade eden Başkan Taşkın, "Ancak şantiye şefimiz Ünal Bey’in verdiği bilgiye göre, bu hızla devam edersek Ekim ayı sonuna kadar inşaatı tamamlayabileceğiz" dedi.Başkan Taşkın, alanın şehir merkezine olan yakınlığına da dikkat çekerek, "Şantiye alanımızın yalnızca 10 metre yakınından trambüs, otobüs ve minibüs hatları geçiyor. Bu da bölgeyi toplu ulaşım açısından son derece avantajlı bir konuma getiriyor. Ayrıca şehir merkezine olan mesafemiz sadece 6 kilometre. Vatandaşlarımız, yeni konutlarına taşındıklarında hem ulaşımda ciddi bir kolaylık yaşayacak hem de merkeze çok kısa sürede erişim sağlayabilecekler. Bu yönüyle proje, sadece barınma ihtiyacını karşılamakla kalmayacak, yaşam kalitesini de artıracak" ifadelerini kullandı.Bölgenin temiz havası ve nezih yapısıyla yeni sakinlerine konforlu bir yaşam alanı sunacağını vurgulayan Başkan Taşkın, "Burada ikamet edecek ve kurada ev sahibi olacak hemşerilerimize şimdiden hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Belediyemiz olarak da firmalarımızın her türlü sıkıntısında destek olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.Şantiye Şefi Ünal Akın ise 865 konutluk projede çalışmaların planlandığı gibi sürdüğünü belirterek, "Yıl sonuna kadar bitirmemiz gereken projemizi, sahadaki yoğun gayretle Ekim ayı sonuna çekmeye çalışıyoruz. TOKİ Başkanımız, belediye başkanlarımız ve tüm kurumlarımız el ele vererek Malatya’yı en kısa sürede ayağa kaldırmak için çalışıyoruz" dedi.Akın, sahada yapılan ziyaretlerin ve verilen desteğin motivasyonlarını artırdığını da sözlerine ekledi.