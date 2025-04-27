Elazığ’da Turizm Haftası çerçevesinde tarihi Harput Mahallesi’nde düzenlenen uçurtma şenliği, renkli görüntüler oluşturdu.Elazığ’da Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Elazığ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından Harput-Hüseynik yolu seyir terasında uçurtma şenliği düzenlendi. Etkinliğe Şehit Mehmet Öter Turizm Meslek Lisesi öğrencileri başta olmak üzere ailesiyle birlikte çok sayıda çocuk katıldı. Çocuklar, aileleriyle birlikte uçurtma uçurtmaya çalışırken ortaya renkli görüntüler çıktı.Elazığ Kültür ve Turizm İl Müdürlü Ahmet Demirdağ, "Bu hafta biz Harput’umuza dikkatleri çekmek istedik. Genç ve çocuklarımızda farkındalık oluşturmak istedik. Turizm Haftası kapsamında tarihi Şeher Yolumuzda bir uçurtma şenliği düzenledik. Çocuk, genç ve ailelerimizle bugün buradayız. Amacımız Harput ve tarihi Hüseynik Mahallemize, türkülere konu olmuş Şeher Yolu’na yapılan yatırımlara dikkatleri çekmek, gençlerimizi, ailelerimizi ve çocuklarımızı kültürle buluşturmaktır. Elbette çocuklarımız bizim kültür ve turizm elçimiz olacaktır. Bu bölgenin canlanmasını amaç edindik" dedi.