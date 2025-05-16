Kars’ta tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince merkezinde yürütülen TCK-241 Tefecilik suçu soruşturması kapsamında 15 ekip, 45 personelin katılımıyla 6 ikamet, 2 iş yeri ve 2 araç olmak üzere toplam 8 adrese yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi.Düzenlenen operasyonlarda yapılan aramada,1 senet, 3 cep telefonu, 4 sim kart, 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör ve 32 tabanca fişeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı.Olayla ilgili olarak şüpheli 5 kişi gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.Ö. (52), A.A. (37), G.G. (36) ve B.A. (34) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.