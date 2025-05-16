Atatürk Üniversitesi Hınıs Meslek Yüksekokulu ve Hınıs Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen özel gereksinimli bireylere yönelik farkındalık programı yoğun katılım ile yapıldı.Programda sergi, video gösterimleri, başarılı özel gereksinimli bireylerin tanıtımları, farkındalık konuşmaları ve müzik gösterisi davetlilerden tam not aldı.Etkinliğe Hınıs Kaymakamı Onur Bektaş, Adalet Komisyonu başkanı Mine Cebeci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Abak ve Atatürk Üniversitesi Hınıs Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fatih Kancınar katılım gösterdi.