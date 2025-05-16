Erzincan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü toplantı salonunda belediye başkanları ile toplantı düzenlendi.Düzenlenen toplantıda, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Selçuk Aydın ve birim amirleri tarafından ilçe ve belde belediye başkanları ile ilgili birim personellerine;Belediyelerin Sıfır Atık sistemlerinin kurulup işletilmesi,Atıksu arıtma tesislerinin kurulup işletilmesi,Belediyelere ait tesislerin ÇED süreçleri ve izin lisans süreçleri, başta olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın görev alanına giren diğer konularla da ilgili olarak bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.