Kars’ta İçme suyu Arıtma Tesisleri’nde bakım çalışmaları yapılacağından dolayı planlı su kesintisi yaşanacak.Konuyla ilgili olarak Kars Belediye Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada; “Şehrimizin içme suyu arıtma tesisinde yapılacak olanplanlı bakım-onarım ve temizlik çalışmaları nedeniyle,6-7-8 Ağustos 2024 tarihleri arasında şehir genelinde su kesintisiyaşanacak olup bu süreçte içme suyu şebeke hattına belirli periyotlarda su verilecektir” denildi.Kars’ta belediye tarafından arıtma tesislerinde yapılacak olan çalışmalar tamamlandığında kent geneline yeniden düzenle su verilecek.