Kars’ta her yıl stadyumda kuluçkaya yatarak yavrularını dünyaya getiren yaban ördeği, yavrularıyla beraber zarar görmemeleri için Kars Çayı’na bırakıldı.Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kars Şehir Stadı’na yuva yapan yeşilbaş yaban ördeğinin yavruları dünyaya geldi. Stadyumun koridorlarında dolaşıp, çim sahaya çıkarak karınlarını doyuran, bazen de stadın sulama tesislerinin bulunduğu ortamda yüzen yaban ördeği ailesi ilgi odağı oldu. Zaman zaman kedi ve köpeklerin saldırılarına maruz kalan anne ördek ve 8 yavrusu, stadyum görevlisi Bahattin İnce tarafından muhafaza altına alındı. Ördekler, koruma amaçlı doğal ortamlarına bırakıldı. Kars Çayı’nın serin sularında yüzmeye başlayan yaban ördeği ailesi bir süre sonra gözden kayboldu.