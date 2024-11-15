Kars’ta polis ruhsatsız silah taşıyanların kabusu oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çok uygulamalarla çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin dört yanında şok uygulama yapılıyor.Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda, 14 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 11 şarjör ve 297 adet fişek, 5 av tüfeği, 4 tüfeğe ait şarjör ve 76 tüfek kartuşu, 2 pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 1 şarjör, 1 kurusıkı tabanca, 2 muşta, 1 bıçak ve 1 satır ele geçirilerek muhafaza altına alındı.Ayrıca yapılan uygulamalarda kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan 10 kişiye toplam 64 bin 250 lira idari para cezası kesildi.Öte yandan Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması adına şok uygulamaların aralıksız devam edeceği öğrenildi.