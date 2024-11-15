Kars’ta haklarında çeşitli suçlardan 5 ile 10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 84 kişi yakalandı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nce 14 Ekim-14 Kasım 2024 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Yapılan çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 84 kişi yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.
Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan 84 kişiden 43’ü serbest bırakılırken, 41 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.