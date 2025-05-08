Kars’ta sahnelenen ‘Otogargara’ tiyatro oyunu vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.Kars Valiliği himayelerinde yürütülen KAFKAS Projesi’nin alt projesi olan Sanat36 Projesi kapsamında Kars Öğretmenler Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen "Otogargara" isimli tiyatro gösterisi vatandaşlara perdelerini açtı.Vali Ziya Polat’ın izlediği Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu’nda sahnelenen oyunda öğretmen öğrenciler yeteneklerini sergilerken, oyun ise hem güldürdü, hem de düşündürdü. Beğeniyle izlenen oyun sonrasında Vali Ziya Polat, tiyatro oyunda emeği geçenlere teşekkür etti.