Enerji Kentleri Birliği Başkanı Mehmet Sekmen, Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen ve dünyanın önde gelen yenilenebilir enerji fuarlarından biri olan Intersolar Europe 2025’te yaptığı açıklamada, "Enerji bağımsızlığı yolunda kararlılıkla ilerliyoruz" dedi.Başkan Sekmen, "Avrupa buluşmasında güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji alanındaki küresel gelişmeleri yerinde inceledik, sektörün geleceğini şekillendiren yeni teknolojileri yakından takip ettik ve birçok uluslararası paydaşla görüşmeler gerçekleştirdik" diye konuştu."Bugün dünya, enerji politikalarında köklü bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Fosil yakıtların çevreye ve ekonomilere olan maliyeti her geçen gün artarken, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim artık bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiştir" diyen Başkan Sekmen, şöyle devam etti: "Intersolar Europe 2025, bizlere sadece yeni teknolojileri görmek değil, aynı zamanda ülkemizin enerji vizyonunu yurt dışında anlatmak ve yerel yönetimlerin bu alandaki katkılarını uluslararası platformlarda vurgulamak için çok değerli bir zemin sundu.Fuarda, başta güneş paneli teknolojileri, enerji depolama sistemleri, akıllı şebekeler ve karbon ayak izi azaltımı gibi konularda öncü firmalarla bir araya geldik. Türkiye’deki şehirlerimizde uygulanabilirliği olan birçok modeli ve teknolojik çözümü detaylı şekilde değerlendirme imkânı bulduk." Enerji Kentleri Birliği Başkanı Mehmet Sekmen, Almanya’daki temaslarında Türkiye Cumhuriyeti Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan’ı da ziyaret etti. Sekmen, ziyaretle ilgili şu kaydı düştü: "Başkonsolosumuzla yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın karşılaştığı sorunlar, yerel yönetimlerin uluslararası platformlardaki rolü ve Türkiye-Almanya ilişkileri üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kıymetli Başkonsolosumuza misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum."