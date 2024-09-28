Kars’ta çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri seferber olurken, yangında 2 bin 500 balya ot yanarak kül oldu.Kars merkez Çağlayan köyünde bir vatandaşa ait ot balyaları yanmaya başladı. Vatandaşlar durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Çağlayan köyüne gelen jandarma bölgede güvenlik önlemleri alırken, Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ise yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında, vatandaşın kışın hayvanlarına yedirmek üzere balyaladığı yaklaşık 2 bin 500 balya ot yanarak kül oldu.İtfaiye ekipleri kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması yaparken, jandarma ekipleri ise yangın ile ilgili tahkikat başlattı.