Kars’ta kızıl tilkiyi elleriyle besleyen ormancının tilkiyle diyaloğu gülümsetti. İçleri ısıtan görüntülerde ormancının kızıl tilkiye, "Gel güzelim, gel bir tanem, Nergiz" diye seslenmesi kameralara yansıdı.Kars’ın Sarıkamış ilçesinde sarıçam ormanları arasında orman koruma faaliyetlerini yürüten Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ormanda kendilerine eşlik eden kızıl tilkiyi elleriyle besliyor.Orman İşletme Müdürlüğüne kadar gelen kızıl tilkiyle ormancı arasında yaşanan diyalog ise dikkat çekti.Yemek yedikleri anda yanlarına yaklaşan ve ormancıların ismini Nergiz koydukları tilkiyle ormancı arasında yaşanan diyalog anbean kaydedildi.Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde ormancı, "Gel bir tanem, gel kızım, gel güzelim Nergiz, korkma, korkma güzelim" diye seslenerek kızıl tilkiye yiyecek verdi. Karnı doyan tilki ise daha sonra gecenin karanlığında gözlerden kayboldu.Kızıl tilkinin her akşam ormancıların bulunduğu bölgeye gelerek karnını doyurduğu öğrenildi.