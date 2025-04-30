Kars’ta öğrenci servis taşımacılığına yönelik denetimler artırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, sabah saatlerinde okul çevrelerinde gerçekleştirdikleri uygulamalarda öğrenci servislerini mercek altına aldı.Öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaştırılması amacıyla yapılan denetimlerde, sürücülerin ehliyet belgeleri, taşıma ruhsatları, araçların teknik yeterliliği ve emniyet kemeri gibi güvenlik donanımları kontrol edildi. Ayrıca servis araçlarında rehber personel bulunup bulunmadığı ve belirlenen kapasiteye uygun taşımacılık yapılıp yapılmadığı da denetlendi.Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde eksiklik tespit edilen bazı araçlara idari para cezası uygulanırken, birkaç servis sürücüsü ise uyarıldı.Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce bu tür uygulamaların hem caydırıcı olduğunu hem de servis şoförlerinin daha dikkatli davranması sağlandığı vurguladı.