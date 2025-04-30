YURTLİG Futbol Bölge Finalleri Erzurum’da başladı. 11 il kıyasıya şampiyonluk mücadelesi veriyor.Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından düzenlenen ve Erzurum GSİM Eğitim Şube Müdürlüıü tarafından organize edilen YURTLİG Futbol Bölge Birinciliği Kazım Karabekir Stadı Kampüsü 1 ve 2 Nolu Sentetik Sahalarında oynanan maçlarla başladı. 11 ilin GSB Yurtlarının şampiyonluk için yarıştığı YURTLİG Bölge Finalleri 3 Grupta oynanıyor.Yurt hizmetleri müdürü ile şube müdürleri de izliyorGençlerin sahadaki futbolcuları yoğun alkışlarla desteklediği Müsabakaları Yurt Hizmetleri Müdürü Sahir Birol Dönel ile Destek Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Hakkı Akpınar ve Eğitim Şube İbrahim Şimşek de izledi.Erzurum şampiyonu İbrahim Hakkı Yurt Müdürlüğü Futbol Takımının Tokat ile oynadığı maçta futbolcularla seremoniye katılan Yurt Hizmetleri Müdürü Sahir Birol Dönel, hakemlere ve futbolculara başarı dileklerini iletti. 11 takımın katıldığı ve üç grupta oynanan futbol karşılaşmalarında Vedat Engin ve Melih Gül tertip komitesi üyeliğini yapıyor. Erzurum GSİM Antrenörleri Yücel Karakoç ile Fetullah Demir de, tertip komitesine destek veriyor.Yurtlig açılış töreniKYGM tarafından düzenlenen ve Erzurum GSİM Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen YURTLİG Futbol Bölge Birinciliği resmi açılış töreni GSİM 2 Nolu Sentetik Sahada yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Palandöken Gençlik Merkezi öğrencileri Bar Eğitmeni Halil Yazıcıoğlu nezaretinde bar gösterisi yaptı.Yarın kanatlanıp uçacaksınız kendi ayaklarınız üzerinde duracaksınızAçılış seremonisinde konuşan Erzurum GSİM Destek Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Hakkı Akpınar, "İl Müdürümüz Levent Çakmur il dışında olduğu için açılışımıza katılamadı. Kendisinin sizlere selamlarını ileterek takımlara başarılar diliyorum. Bugün yurtlarımızda kalıyorsunuz yarın kanatlanıp uçacaksınız ve kendi ayaklarınız üzerinde duracaksınız. Bugün sizlerle buluştuk, ilk kez sizlerle karşılaştık. Erzurum’un tarihi ve kültürel yerlerini gezerek ve lezzetlerinden tadarak kadim şehrimizi tanıma şansı yakalayacaksınız" diye konuştu.