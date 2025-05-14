Kars’ta okul çevrelerinde polis kuş uçurtmuyor. Polis okullar bölgesinde okullarla ilişiği olmayan kişilerin bulunmasına izin vermiyor.Kars Emniyet Müdürlüğü’nce kent merkezi ve ilçelerde 36 ekip, 112 polisin katılımıyla uygulama yaptı.138 okul ve çevresinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetim uygulaması kapsamında bin 55 şahıs sorgusu yapıldı.Uygulamalarda 5 internet kafe, 7 Playstation ve oyun salonu, 25 Park ve bahçe, 14 metruk bina, 1 İddia Bayii, 41 Kafe-Kıraathane, 24 Tekel bayii/Büfe/Market,1 Bilardo Salonu ve 49 servis aracı denetlendi. 1 Araç sürücüsüne sigortasız araç kullanmaktan 993 TL idari para cezası uygulandı.Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kars Emniyet Müdürlüğü olarak öğrencilerimizin eğitim ve öğretimlerini daha huzurlu ve güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak amacıyla denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" ifadelerine yer verildi.