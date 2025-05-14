Kars’ta Dereiçi Kanyonu eko turizme kazandırılacak.Vali Ziya Polat’ın başkanlığında, ilgili kurumların yöneticilerinin katılımıyla Kars’ın doğa harikası Kars Vadisi Dereiçi Mevkii’nin eko turizme kazandırılması amacıyla yapılması planlanan Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Rekreasyon Projesi hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, Dereiçi Kanyonu’nda yapılacak iyileştirme çalışmaları, çevre düzenlenmesi, ışıklandırılması, yürüyüş yolları, bisiklet yolu ele alındı.Dereiçi Bölgesi’nde yapımı devam eden Biyolojik Arıtma Tesisleri’nin son durumu hakkında DSİ Bölge Müdürü Serdar Kotan tarafından katılımcılara bilgi verildi. Toplantı fikir alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.