Kars Valiliği ve Erzurum Orman İşletme Bölge Müdürlüğü arasında "Meyve Ağaçlandırma İşbirliği” protokolü imzalandı.Kars Valiliği Toplantı Salonu’nda düzenlenen programa, Vali Ziya Polat, Erzurum Orman İşletme Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Kars Orman İşletme Müdürü Yüksel Saraç ve Sarıkamış Orman İşletme Müdürü Mustafa Alptekin Gelegen katıldı.Meyve Ağaçlandırma İşbirliği” protokolü imza töreninde konuşan Kars Valisi Ziya Polat, “Erzurum Orman Bölge Müdürlüğümüz ve Valiliğimiz arasında Kars’taki devletin yerlerini, Milli Emlak’ın yerlerini Köy tüzel kişiliğine ait, kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerler ağaçlandırma kapsamında protokol imzalayacağız. Tabi protokolün amacı özellikle erozyonla mücadele, vatandaşımıza ekonomik girdi sağlamasına yönelik artık Kars sınırları içerisinde özellikle meyve fidanları dikilecek. Bununla ilgili Milli Emlak’ın yerleri Orman Bölge Müdürlüğü’ne tahsisi yapılacak. Orman Bölge Müdürlüğümüz fidanlar dikecek. 3 yıl bakımını yaptıktan sonra köylümüze vatandaşımıza teslim edecek. Vatandaşımız da burada hem gelir sağlayacak, hem bölgemizin boş kalan arazilerinin değerlendirilecek” dedi.Yapılan konuşmaların ardından Kars Valiliği ve Erzurum Orman İşletme Bölge Müdürlüğü arasında "Meyve Ağaçlandırma İşbirliği” protokolünün imzaları atıldı.Protokolle; Orman Genel Müdürlüğü ve Kars Valiliği ile Kars İl sınırları içerisinde bulunan hazine arazilerinde meydana gelen yüzey erozyonlarının önlenmesi amacı ile hazine arazilerinde yapılacak toprak muhafaza çalışmalarında gelir getirici tür olarak aşılı ceviz, mahlep, alıç, ahlat ve benzeri fidan türlerinin kullanılmasının yanı sıra adaçayı, kekik, nane, ve benzeri tıbbi aromatik bitkiler ile tesis edilmesi planlanan bitki bahçelerinin tesis edilerek yüzey erozyonunun önüne geçilmesi ve köylerdeki vatandaşlara alternatif geçim kaynağı sağlanarak orman üzerindeki baskıların hafifletilmesi amacıyla yüzey erozyonunun önlenerek toprağın yerinde tutulmasının sağlanması amacı ile yapılacak toprak muhafaza ve ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin esasların belirlenmesidir.