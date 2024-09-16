Malatya’nın Arapgir ilçesinde düzenlenen Uluslararası Yaşlılıkta Sağlık ve Esenlik Festivali’nde konuşan Oxford Nüfus Yaşlanması Enstitüsü’nden Prof. Dr. Hafiz Khan, “Doğru yönetim modelleri geliştirilirse kaliteli yaşlanmak mümkün” dedi.Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin öncülüğünde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Arapgir Kaymakamlığı, Arapgir Belediyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği Federasyonu ile ortaklaşa düzenlenen ve Türkiye’de ilk olarak nitelendirilen, “Uluslararası Yaşlılıkta Sağlık ve Esenlik Festivali” Arapgir’de yapılıyor.Samime Aydınlar Kongre ve Kültür Merkezi’nde 13-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Yaşlılıkta Sağlık ve Esenlik Festivali’nde, Türkiye, İngiltere, Tunus, Arjantin’den gerentoloji (yaşlılık ve yaşlanma bilimi) alanında önemli bilimsel çalışmalara imza atan bilim insanları, festival katılımcısı yaşlı kadın ve erkeklere sağlıklı ve kaliteli yaşlanmanın bilimsel süreçlerini anlatırken, yaşlılar, ayrıca 3 gün süresince çeşitli sanatsal, sportif ve kültürel aktivitelere de katılarak keyifli saatler geçirdi. Uluslararası Yaşlılıkta Sağlık ve Esenlik Festivali’nin açılış törenine, Arapgir Kaymakamı Fikri Badioğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal ve Ekonomik Hayata Katılım Daire Başkanlığı Şube Müdürü Bülent Karakuş, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şahin Direkel, festival kapsamındaki sempozyumda bilimsel sunumlar yapan Oxford Yaşlılık Enstütüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hafiz Khan, Tunus Geriatri Birliği Başkanı Prof. Dr. Sonia Oali Hammam, Prof. Dr. Teshk Nouri Shawis, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Başıbüyük, 60 + Tazelenme Üniversitesi Kurucu Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, Dr. Sebastian Gimenez, Irak Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Teshk Nouri Shawis, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD Başkanı Prof. Dr. Erkan Pehlivanlı, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.Nilüfer Korkmaz Yaylagül, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neşe Karakaş, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tazelenme Üniversitesi Doç. Dr. Özgür Nalbant ile çok sayıda yaşlı kadın ve erkek katıldı.Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Ragıp Ufuk Kasar’ın müzikal performansı ve Arapgir’in zengin kültürel mirasının tanıtımının da yapıldığı açılış töreninde, konuşan Arapgir Kaymakamı Fikri Badioğlu, Arapgir olarak, “Uluslararası Yaşlılıkta sağlık ve Esenlik Festvali”ne ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise yaşlı bireylere karşı yerel yönetimler olarak önemli sorumlulukları olduklarını ifade ederek, “Yaşlılarımız bizim kıymetlilerimiz olduğu gibi, toplumsal açıdan kültürel aktarım ve kültürel hafızanın gelecek kuşaklara taşınmasının en önemli özneleridir. Bu açıdan, insanlarımızın yaşlılık çağında kaliteli ve sağlıklı biçimde yaşamasının bilimsel yollarını gösterecek böyle bir festival ve bilimsel programa destek olmaktan, ev sahipliği yapıyor olmaktan çok mutluyuz” dedi.Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem ise konuşmasına, üniversitenin, bilimsel, kültürel ve sanatsal çalışmalarından söz ederek, bu çalışmalara destek veren kurumlara teşekkür etti.Genel Koordinatörlüğünü ve yürütücülüğünü Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hürrem Rabia Özdurak Sıngın’ın yaptığı Uluslararası Yaşlılıkta Sağlık ve Esenlik Festivali’nde, nüfusun yaşlanması konusunda bir sunum yapan Oxford Nüfus Yaşlanması Enstitüsü’nden Prof. Dr. Hafiz Khan, dünya genelinde nüfusun yaşlanma eğilimi içinde olduğunu belirterek bu durumun kırsal kesimlerde kendini daha fazla hissettirdiğini vurguladı. Devletlerin sosyal hizmetler konusunda kırsal kesimlere her zamankinden daha fazla hizmet götürmesi gerektiğini dile getiren Khan, “Çünkü nüfus yaşlanıyor ve kırsal kesimlerdeki yaşlılar yalnızlaşıyor” diye konuştu.Sosyal hizmetler alanında hizmet bekleyen yaşlıların geniş bir toplumsal yelpazeye yayıldığını ifade eden Prof. Dr. Hafiz Khan, devletin sosyal hizmet kruumlarının yanı sıra, yaşlıların yaşamlarının daha iyi ve daha kaliteli bir düzeye ulaştırılması için toplumsal dayanışmaya da ihtiyaç olduğunu da vurgulayarak şunları söyledi:“Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde yaşlı bireylere komşuluk ve akrabalık ilişkileri içinde yardımcı olunacağı toplumsal dayanışma modellerini geliştirmeliyiz. Devletin sosyal hizmetlerinin yanı sıra bu tür modelleri de geliştirebilirsek, kaliteli yaşlanma ya da yaşlanma çağını sağlıklı geçirmek mümkündür”Prof. Dr. Sonia Ouali Hammam: “Kas erimesi ve kas gücü kaybı, sadece yaşlanma nedeniyle değil, hareketsizlik ve düzensiz beslenmeden de kaynaklanıyor.”Irak Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Teshk Nouri Shawis de şeker hastalığı ve yaşlılıkta şeker hastalığı ile baş edebilmenin yolları bağlamında bir sunum gerçekleştirdi.Festivale katılan yaşlılar, Kozluk Çayı’nın eşsiz güzelliğinde egzersiz aktivitelerine katıldı. Uluslararası Sağlık ve Esenlikte Yaşlılık Festivali’ndeki bilimsel sunumların yanı sıra üç gün boyunca çok sayıda sportif, sanatsal ve kültürel etkinlik de gerçekleştirildi. 60 yaş üstü çok sayıda kadın ve erkeğin mutlu ve heyecanlı zamanlar geçirdiği bu etkinlikler kapsamında, Arapgir Kozluk Çayı çevresinde, Arapgir’in eşsiz doğal güzellikleri eşliğinde, uzmanlar kontrolünde egzersiz aktivitelerine katıldı.Oyunlaştırma ve sanat atölyesi ile eğlenceli ve öğretici bir deneyim yaşayan festival katılımcısı yaşlılar, program kapsamında Arapgir’i de gezdi.Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, festivalde sunum yapan ve programın ikinci gününde Arapgir’den ayrılan bilim insanlarına Arapgir Mor Reyhanı Çayı ve çeşitli hediyelerden oluşan hediye setleri sundu.