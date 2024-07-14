Kars’ta 2 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.Olay, Merkez Yusufpaşa Mahallesi Halitpaşa Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan metruk binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, gerekli önlemleri aldıktan sonra yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.Öte yandan metruk binada yangının neden çıktığı araştırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.